العراق.. سقوط 3 متظاهرين برصاص قوات الأمن

اثنان بالناصرية والثالث في بغداد

قُتِل متظاهر في بغداد واثنان آخران في مدينة الناصرية جنوب العراق، بالرصاص الحي اليوم (السبت)، خلال مواجهات مع القوات الأمنية، حسب ما أفادت مصادر طبية.


وأوضح شهود عيان أن السلطات العراقية أعادت فتح ساحات وشوارع في بغداد ومدن جنوبية، غداة مظاهرة كبيرة دعا إليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في بغداد للمطالبة بخروج القوات الأمريكية من العراق، وأعلن بعدها توقفه عن دعم المظاهرات المطلبية، وفقاً لـ"فرانس 24".

العراق بغداد القوات الأمنية سقوط 3 متظاهرين برصاص قوات الأمن في العراق

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25 يناير 2020 - 30 جمادى الأول 1441 07:22 PM

اثنان بالناصرية والثالث في بغداد

العراق.. سقوط 3 متظاهرين برصاص قوات الأمن

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قُتِل متظاهر في بغداد واثنان آخران في مدينة الناصرية جنوب العراق، بالرصاص الحي اليوم (السبت)، خلال مواجهات مع القوات الأمنية، حسب ما أفادت مصادر طبية.


وأوضح شهود عيان أن السلطات العراقية أعادت فتح ساحات وشوارع في بغداد ومدن جنوبية، غداة مظاهرة كبيرة دعا إليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في بغداد للمطالبة بخروج القوات الأمريكية من العراق، وأعلن بعدها توقفه عن دعم المظاهرات المطلبية، وفقاً لـ"فرانس 24".

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العراق بغداد القوات الأمنية سقوط 3 متظاهرين برصاص قوات الأمن في العراق

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