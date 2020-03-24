البحرين.. 13 حالة تعافٍ يقابلها نفس العدد من الإصابات

عدد المتعافين وصل لـ177 وإجمالي الإصابات بات 211 حالة

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الثلاثاء، عن تعافي 13 حالة جديدة من فيروس "كورونا" "كوفيد-19"، ليصبح عدد المتعافين 177 شخصاً.

كما سجلت الوزارة وجود 13 إصابة جديدة بالفيروس، ليبقى عدد الحالات القائمة 211 حالة.

ووفق صحيفة "الوطن" المحلية، أجرت الوزارة حتى الآن 26646 فحصاً طبياً.

فيروس كورونا الجديد البحرين

2

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441 02:19 PM

عدد المتعافين وصل لـ177 وإجمالي الإصابات بات 211 حالة

البحرين.. 13 حالة تعافٍ يقابلها نفس العدد من الإصابات

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 1,641

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الثلاثاء، عن تعافي 13 حالة جديدة من فيروس "كورونا" "كوفيد-19"، ليصبح عدد المتعافين 177 شخصاً.

كما سجلت الوزارة وجود 13 إصابة جديدة بالفيروس، ليبقى عدد الحالات القائمة 211 حالة.

ووفق صحيفة "الوطن" المحلية، أجرت الوزارة حتى الآن 26646 فحصاً طبياً.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد البحرين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020