الولايات المتحدة تسجل 27,857 إصابة و639 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 27,857 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و639 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 32,855,010، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 584,975.
أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية
إجمالي الإصابات بلغ 32,855,010 والوفيات 584,975 شخصاً
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 27,857 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و639 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 32,855,010، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 584,975.