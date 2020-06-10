شقيق الزميل "عويد التومي" إلى رحمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى، عايد بن مليح التومي الشمري، شقيق الزميل، عويد التومي، المحرر بصحيفة سبق بمحافظة رفحاء، وأُديت عليه صلاة الميت ظهر اليوم الأربعاء في مقبرة رفحاء.

ولتقديم واجب العزاء على جوال رقم:- 0563767999

"سبق" التي آلمها النبأ، تتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة القلبية للزميل التومي، ولأسرته الكريمة، سائلين الله العلي القدير، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.