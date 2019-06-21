فيديو تحذيري.. شاهد ما حدث لرجل اقترب من سيارة مشتعلة

أراد رجل روسي تسجيل لقطات غريبة بجانب سيارة مشتعلة على أحد الطرق بمنطقة موسكو أوبلاست غير مبال بعواقب ما يفعله.

وحسب موقع " لايف ليك" للفيديو، مر الرجل بسيارته بجانب السيارة المشتعلة، لتسجيل اللحظة بمقطع فيديو لكن فجأة انفجرت أسطوانة الغاز الموجودة بالسيارة وكادت تطيح بسيارته أيضاً.

ويظهر الفيديو لحظة ارتباك الرجل قائد السيارة، والذي كاد يدفع حياته ثمناً لمخاطرته بالاقتراب من السيارة المشتعلة والتي كانت خالية من الركاب.

وقع الحادث في مدينة اودينتسوفو بمنطقة موسكو أوبلاست غربي روسي.