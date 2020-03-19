الكويت تمدد تعليق الدراسة بسبب "كورونا" إلى 4 أغسطس

أول دولة خليجية تفرض إجازة طويلة

قررت الكويت اليوم (الخميس)، تمديد تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات حتى الرابع من أغسطس، بسبب تفشي فيروس كورونا، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم (الخميس).

والبلد الخليجي هو الأول بين جيرانه الذي يفرض إجازة طويلة بهذا الشكل في مسعى لاحتواء الفيروس، وفقًا لـ"رويترز".

فيروس كورونا الجديد

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19 مارس 2020 - 24 رجب 1441 08:53 PM

أول دولة خليجية تفرض إجازة طويلة

الكويت تمدد تعليق الدراسة بسبب "كورونا" إلى 4 أغسطس

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قررت الكويت اليوم (الخميس)، تمديد تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات حتى الرابع من أغسطس، بسبب تفشي فيروس كورونا، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم (الخميس).

والبلد الخليجي هو الأول بين جيرانه الذي يفرض إجازة طويلة بهذا الشكل في مسعى لاحتواء الفيروس، وفقًا لـ"رويترز".

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فيروس كورونا الجديد

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