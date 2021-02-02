الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على تبوك

تشمل عدة محافظات حتى الـ9 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة تبوك، تتضمن أمطارًا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة تشمل مدينة تبوك، ومحافظات: (البدع، وحقل، وضباء)، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس تبوك

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02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442 12:41 PM

تشمل عدة محافظات حتى الـ9 مساءً

الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على تبوك

وكالة الأنباء السعودية (واس)

تبوك

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة تبوك، تتضمن أمطارًا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة تشمل مدينة تبوك، ومحافظات: (البدع، وحقل، وضباء)، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

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