العساف: السعودية تضع القضية الفلسطينية في مقدمة اهتماماتها

قال: المملكة تؤكّد دعمها الدائم للشعب الفلسطيني وإقامة دولة مستقلة

أكّد وزير الخارجية إبراهيم العساف؛ أن المملكة تؤكّد دعمها الدائم للشعب الفلسطيني وإقامة دولة مستقلة عاصمتها #القدس.

وقال في كلمته خلال اجتماع وزراء خارجية دول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي: إن المملكة تضع القضية الفلسطينية في مقدمة اهتماماتها.

وأضاف وزير الخارجية: النزاع العربي - الإسرائيلي من أهم التحديات التي تواجه العرب.

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17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440 12:54 PM

قال: المملكة تؤكّد دعمها الدائم للشعب الفلسطيني وإقامة دولة مستقلة

العساف: السعودية تضع القضية الفلسطينية في مقدمة اهتماماتها

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أكّد وزير الخارجية إبراهيم العساف؛ أن المملكة تؤكّد دعمها الدائم للشعب الفلسطيني وإقامة دولة مستقلة عاصمتها #القدس.

وقال في كلمته خلال اجتماع وزراء خارجية دول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي: إن المملكة تضع القضية الفلسطينية في مقدمة اهتماماتها.

وأضاف وزير الخارجية: النزاع العربي - الإسرائيلي من أهم التحديات التي تواجه العرب.

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