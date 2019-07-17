العساف: السعودية تضع القضية الفلسطينية في مقدمة اهتماماتها

قال: المملكة تؤكّد دعمها الدائم للشعب الفلسطيني وإقامة دولة مستقلة

أكّد وزير الخارجية إبراهيم العساف؛ أن المملكة تؤكّد دعمها الدائم للشعب الفلسطيني وإقامة دولة مستقلة عاصمتها #القدس.

وقال في كلمته خلال اجتماع وزراء خارجية دول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي: إن المملكة تضع القضية الفلسطينية في مقدمة اهتماماتها.

وأضاف وزير الخارجية: النزاع العربي - الإسرائيلي من أهم التحديات التي تواجه العرب.