"الإحسان لرعاية الإنسان" تدشن مشروعًا لرعاية كبار السن

بالتعاون مع المنصة الوطنية للتبرعات "تبرع"

أعلنت جمعية الإحسان لرعاية الإنسان عن فتح باب التبرع لتشغيل مشروعها "إحسانكم يسعدهم"، والذي يستهدف رعاية كبار السن من سكان الأربطة وتحسين جودة الحياة ورفع مستوى الخدمات المتقدمة لهم.

‏

ويأتي ذلك المشروع بالتعاون مع المنصة الوطنية للتبرعات "تبرع" عبر الرابط التالي: https://donations.sa/project/1260 .

أكد ذلك رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالقادر محمد تنكل، مشيراً بأن الجمعية تستهدف رعاية كبار السن في الأربطة.

وأضاف أن الجمعية التي تنطلق أهدافها وفق رؤية حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظها الله- والتي أولت اهتماماً بالغاً برعاية كبار السن ممثلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي استحدثت لهم العديد من الخدمات التي تتناسب مع احتياجاتهم المادية والمعنوية والطبية، وهو ما يؤكد هدف الجمعية من هذا المشروع الذي يتلمس متطلبات هذه الفئة والإيمان بضرورة رعايتهم كنوع من رد الجميل الذي بذلوه في حياتهم لخدمة الوطن، وانطلاقاً من الوازع الإنساني الذي يتميز به المجتمع السعودي تجاه كبار السن والمعوزين منهم وبالذات سكان الأربطة مساهمة من الجمعية لتوفير بيئة متكاملة من الخدمات الاجتماعية لهم.

وأوضح "تنكل" أهمية الحاجة الماسة لتنفيذ العديد من البرامج لرعاية كبار السن في الأربطة، وكشف أن الجمعية قامت بعمل دراسة أحصت عدد الأربطة الوقفية بمدينة جدة والتي بلغت 62 رباطاً منها ما يحتاج إلى إعادة التأهيل وكذلك إلى تأسيس وقفي وافتقار البعض إلى عيادات طبية ورعاية متخصصة، وأضاف أن الجمعية تهتم بمشاريع الرعاية التنموية لتلك الأربطة وساكنيها.

وتستهدف جمعية إحسان لرعاية الإنسان التي تتخذ من محافظة جدة مقراً لها إنشاء الأربطة والمبرات الخيرية المخصصة لحالات الأرامل والمسنين والأشراف على القائمة منها وتقديم الدعم والمساعدة لها بالمشاركة مع الجهات الحكومية والأهلية ، وإنشاء وترميم المرافق التي يحتاجها المسنين في مساكنهم ، والعمل كذلك على إنشاء الدور والمراكز التأهيلية الخاصة ببرامج رعاية المسنين والأرامل في أماكن الاحتياج لذلك ، بالإضافة إلى توفير برامج الرعاية الاجتماعية والصحية المتكاملة لفئات المستفيدين من الجنسين في الأربطة والمبرات وغيرها من الأهداف الأخرى ذات الصلة.