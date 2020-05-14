فلسطين: لا إصابات جديدة بـ"كورونا" و5 حالات شفاء بالقدس

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، في بيان لها اليوم الخميس، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين، فيما سجلت 5 حالات شفاء في مدينة القدس.
"الكيلة" قالت: إن حصيلة الإصابات استقرت عند 548 إصابة، فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى 426 حالة، أي بنسبة 77.7% من مجمل الإصابات المسجلة.
وارتفع عدد الفحوص المخبرية الخاصة بالفيروس إلى 44383 فحصاً، في جميع المحافظات الفلسطينية.فيروس كورونا الجديد
نسبة حالات التعافي وصلت إلى 77.7%
أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، في بيان لها اليوم الخميس، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين، فيما سجلت 5 حالات شفاء في مدينة القدس.
"الكيلة" قالت: إن حصيلة الإصابات استقرت عند 548 إصابة، فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى 426 حالة، أي بنسبة 77.7% من مجمل الإصابات المسجلة.
وارتفع عدد الفحوص المخبرية الخاصة بالفيروس إلى 44383 فحصاً، في جميع المحافظات الفلسطينية.