ماليزيا تسجل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا

العدد الإجمالي لحالات العدوى وصل إلى 6779 حالة

أعلنت ماليزيا تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم؛ مما يرفع العدد الإجمالي لحالات العدوى إلى 6779 حالة.

كما أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالتيْ وفاة جديدتين؛ مما يرفع إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 111.