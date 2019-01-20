هل تعرف الانزلاق الغضروفي؟.. 6 خرافات شائعة عن آلام الظهر والرقبة

اطمئن.. العمود الفقري لا يصاب بسهولة

يعتقد كثير من الناس أن الانزلاق الغضروفي يعني أن فقرة من عمودك الفقري قد تحركت من مكانها وتسببت بألم في الظهر، وهذا غير صحيح، حسب تقرير بصحيفة "الديلي ميل" البريطانية، يرصد ست خرافات شائعة عن آلام الظهر أو الرقبة، ويصححها، هي:

* الانزلاق الغضروفي يعني أن فقرة من عمودك الفقري قد تحركت من مكانها!

غير صحيح؛ فالعمود الفقري يتكون من فقرات عظمية فوق بعضها، وبين تلك الفقرات سائل جلاتيني ذو سطح خشن يطلق عليه الغضروف أو الديسك، والغضاريف تفصل بين الفقرات العظمية؛ فتمنع الاحتكاك بينها وتجعل الجسم يتحرك بمرونة وسهولة، ويعني الانزلاق الغضروفي أن أحد الغضاريف في العمود الفقري قد أصيب بأضرار وربما يتمدد قليلاً للخارج (ينزلق)؛ فيضغط على الأعصاب؛ مما يتسبب في إثارة الأعصاب القريبة منه مسببةً ألماً وتنميلاً وضعفاً في ذراع المريض أو رجله، وعلى الجانب الآخر هناك حالات انزلاق غضروفي لا يشتكي فيها المريض من أي ألم لأن الديسك لم يتمدد ولم يضغط على العصب.

* العمود الفقري يصاب بسهولة

غير صحيح، العمود الفقري هو أحد أقوى أجزاء جسمك، وقد خلقه الله تعالى وصممه ليكون قوياً، ومثل أي جزء آخر من جسمك؛ فإن العناية الجيدة به أمر أساسي للسماح له بالقيام بعمله بفاعلية لأطول فترة ممكنة.

* آلام الظهر أو الرقبة غير شائعة

غير صحيح، آلام الظهر والرقبة شائعة جداً، وأظهرت الإحصاءات أن 80% من الناس يعانون من آلام الظهر في مرحلة ما من حياتهم.

* ألم الظهر أو الرقبة يحدث بسبب الشيخوخة

يمكن أن يكون للشيخوخة تأثير على صحة ظهرك؛ لكن آلام الظهر أو الرقبة يمكن أن تحدث في أي عمر؛ لذا يجب على الإنسان أن يعرف كيف يحافظ على صحته في الكبر، وكيف يحافظ على أحد أهم أجزاء الجسم وهو الظهر؛ وذلك عبر اتباع القواعد الصحيحة للمشي والجري والجلوس وحمل الأشياء، وأداء التمرينات.

* الراحة هي الأفضل للعمود الفقري

ليس صحيحاً؛ فالتمرين المعتدل ضروري لبناء العمود الفقري والحفاظ على قوته ومرونته، وحمايته من أي ألم، وبينما تكون الراحة التامة طريقة جيدة لاستعادة النشاط البدني؛ فإن أداء بعض التمرينات المعتدلة، يساعد على المدى الطويل، ويمكن للطبيب أن ينصحك بنوع التمرينات التي تناسبك.

* مسكنات الألم يمكن أن تعالج آلام الظهر

معظم آلام الظهر ذات طبيعة "ميكانيكية"؛ لذلك فإن مسكنات الألم يمكن أن تكون مفيدة إلى حد ما؛ لكن الأفضل هو العلاج الذي يتضمن بعض أنواع التمارين المتخصصة، ومن المرجح أن تساعد في حل المشكلة والحد من تكرارها.