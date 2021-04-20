ريجيكامب: إذا حققنا الفوز حظوظنا سوف تتعزز.. غريب: لدينا الكثير من الإصرار

مدرب الأهلي في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الشرطة العراقي

قال لورينتيو ريجيكامب مدرب الأهلي: "لدينا مباراتان متتاليتان أمام فريق الشرطة، وإذا حققنا فيهما نتائج إيجابية؛ فإن حظوظنا سوف تتعزز أكثر، نأمل ألا تحدث إصابات في صفوفنا والمحافظة على أكبر قدر من الجاهزية على مستوى العناصر في الفريق.

جاء حديث المدرب الروماني في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الشرطة العراقي، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2021.

وتابع: "أتمنى أن نخرج بنتيجة إيجابية في المواجهتين الهامتين أمام الشرطة العراقي، للتأهل للدور المقبل من دوري أبطال آسيا.. ليس من المهم الحديث عن الوقت الذي حضرت فيه إلى الأهلي، لدينا في القائمة 30 لاعبًا، وأعمل على اختيار أفضل 11 لاعبًا من بينهم لمواجهة الغد الهامة وتحقيق الانتصار المنشود".

وأضاف: خسارة فريق الشرطة في أول جولتين لا تعني أن المباراة ستكون سهلة بالنسبة لنا، لأنهم سيسعون إلى التعويض وتحقيق الانتصار، وبالتالي فإننا سنواجه منافسًا مختلفًا هذه المرة بغض الطرف عن نتائجهم السابقة.

وكشف: "سنفتقد لجهود ألكسندر ميتريتا، ولن يتمكن من المشاركة في مواجهة الغد ولديه إصابة محدودة، ونأمل أن يكون في قمة الجاهزية للمواجهات الهامة المقبلة والأهم الآن التركيز على تحقيق النقاط الثلاث في المباراة؛ لكن لدينا 30 لاعبًا وسنعمل على اختيار التشكيلة الأمثل لخوض اللقاء، ودائمًا ما أتحدث للاعبين عن كيفية التغلب على الظروف التي تواجهنا، وهذا جزء من وظيفتي كمدرب".

بدوره قال اللاعب عبدالرحمن غريب طموحاتنا مشتركة مع فريق الشرطة لتعويض الكثير من النقاط التي فقدناها في أول جولتين، لدينا الكثير من الإصرار على تحقيق الفوز الأول لنا في مباراة الغد.

وأضاف: التعادل في المباراة الأخيرة أمام الدحيل أعطانا الكثير من الناحية المعنوية، لقد تحدث إلينا المدرب كثيرًا في هذا الجانب، نأمل أن ينعكس ذلك في لقاء الشرطة وبقية المباريات المتبقية لنا في البطولة.