الرويلي و"الحضيف" يناقشان أوجه التعاون مع رئيس جامعة الدفاع بالعراق

في إطار التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين

استقبل قائد كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة اللواء الركن محمد بن جدوع الرويلي، رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية العليا بجمهورية العراق الفريق الركن سعد العلاق والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال الاطّلاع على برامج الكلية ومناقشة أوجه التعاون المشتركة.

وفي لقاء آخر استقبل قائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية اللواء الركن الدكتور علي بن صالح إبراهيم الحضيف في مقر الكلية اليوم، الفريق العلاق، يرافقه وفد من جامعة الدفاع الوطني العراقي، ومركز الدراسات والبحوث الإستراتيجية، ومعهد اللغات، والأكاديمية العسكرية، والملحقية العسكرية العراقية بالسعودية.

وتجول الوفد برفقة قائد الكلية على عدد من مرافق الكلية، للاطلاع على المنشآت الرياضية، ومرافق التعليم، ومرافق كتيبة الطلبة.

وتأتي الزيارة في إطار التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، وسبل تعزيزه في المجال التعليمي والتدريبي بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين.