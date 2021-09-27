شرطة المدينة تطيح بمواطن نشر إعلاناً احتيالياً عن إصدار وثيقة PCR

جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى النيابة العامة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، أن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية شخص، نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي إعلانًا احتياليًّا عن إصدار وثيقة (PCR) الخاصة بفحص فيروس كورونا (كوفيد -19)، مقابل الحصول على مبالغ مالية، والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.