"كورونا" يقفز بعدد الإصابات في المغرب إلى 20.278

تسجيل 633 حالة خلال 24 ساعة

سجل المغرب 633 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليصل عدد المصابين بالفيروس فيها إلى 20.278، كما ارتفع عدد الوفيات إلى 313 بعد الإعلان عن ثماني وفيات جديدة.

وبيّنت وزارة الصحة المغربية اليوم (الأحد)، أن عدد حالات الشفاء من المرض وصلت إلى 16.438 بعد تعافي 156 شخصًا.





وأضافت أن عدد الحالات الحرجة وصل إلى 57، ومجموع الحالات الموجودة في طور العلاج هو 3.527.