"الفيصل": استقبال ولي العهد لبطلنا "حامدي" دعم للقطاع الرياضي

تقدم وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بالشكر والتقدير لسمو ولي العهد بمناسبة استقباله للاعب طارق حامدي الحاصل على الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020.



وذكر "الفيصل" في تغريدة عبر حسابه في تويتر : "خالص الشكر والامتنان لسمو ولي العهد لاهتمامه بالرياضة والرياضيين"، وأضاف: "استقبال سموه لبطلنا طارق حامدي تأكيد لما يوليه حفظه الله من دعم للقطاع الرياضي وتقدير لمنجزات أبناء وبنات وطننا الغالي بمختلف المجالات".