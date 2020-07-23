مكة.. الإطاحة بتشكيل عصابي باكستاني سرقوا ما قيمته 800 ألف

اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة

أعلنت شرطة مكة المكرمة القبض على تشكيل عصابي باكستاني تورط بالاعتداء على عاملين بأحد المستودعات في جدة وسرقة حاويات وكابلات نحاسية.

تفصيلاً، صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت -بفضل الله- من القبض على تشكيل عصابي مكون من (أربعة مقيمين من الجنسية الباكستانية، أعمارهم في العقدين الثالث والرابع)؛ لتورطهم بالاعتداء على عاملين في أحد المستودعات وقيامهم بسرقة 6 حاويات منه بمحافظة جدة، وتقدر قيمة المسروقات بأكثر من ثمانمائة ألف ريال، وكذلك سرقة عدد من الكابلات النحاسية المُغذية لأعمدة الإنارة داخل المحافظة.



وقد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.