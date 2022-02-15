اتفاقية بين "الصادرات" و"سمسا إكسبريس" على هامش "صُنع في السعودية"

لمد جسور التواصل وتفعيل التعاون المثمر والبنَّاء مع الشركاء من القطاع الخاص

وقَّعت هيئة تنمية الصادرات السعودية اتفاقية تعاون مشترك مع شركة النقل السريع "سمسا إكسبريس" السعودية، خلال معرض "صنع في السعودية"، الذي يقدَّم ضمن فعاليات "موسم الرياض" برعاية نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل.

ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار سعي "الهيئة" لمد جسور التواصل وتفعيل التعاون المثمر والبنَّاء مع الشركاء من القطاع الخاص، بما يضمن تحقيق أهدافها الرئيسة، التي على رأسها تحسين كفاءة بيئة التصدير، عن طريق وضع البرامج، وتقديم الحوافز للمصدرين، وتشجيع المنتجات السعودية في الأسواق الدولية، والرفع من جودتها التنافسية، وتحقيق وصولها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، إضافة إلى تقديم الدعم اللوجستي والاستشارات.

من جهته، أشار المدير العام لـ"صنع في السعودية" فيصل المغلوث إلى أن هذا التعاون المشترك يأتي ضمن الجهود لتعزيز مكانة المنتجات الوطنية، وجعلها خيارًا مفضلاً محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا. كما تمثل هذه الاتفاقية حرص "صنع في السعودية" على تطوير آليات عمله، والارتقاء بالأداء، والاهتمام بوضع أسس عمل مؤسساتي مشترك، وأُطر عامة لأنشطة التعاون مع بعض الجهات النوعية.

يُذكر أن هذه الاتفاقية تتضمن مجالات متنوعة للتعاون بين الطرفين، وتهدف للاستفادة من خدمات "سمسا إكسبريس" التي تشمل شبكة واسعة، تربط 230 دولة، إضافة إلى العديد من الخدمات اللوجستية، منها قنوات توصيل خاصة، ونقل داخلي وخارجي سريع، وشحن جوي وبري وبحري، وحلول التجارة الإلكترونية، والعديد من الخدمات الأخرى التي أهَّلتها لتصبح شريكًا مثاليًّا ووكيل شحن معتمدًا للعديد من الجهات المرموقة، وتسخير هذه الإمكانات لخدمة "الصادرات السعودية".