على مدار الساعة.. شاهد رئاسة شؤون الحرمين تواصل عمليات التعقيم

ضمن جهودها الاحترازية والوقائية التي تهدف لبقاء بيئة الحرمين آمنة وصحية

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بتعقيم المسجد الحرام ومرافقه كافة على مدار الساعة، وذلك ضمن جهود الرئاسة الاحترازية والوقائية التي تهدف لبقاء بيئة الحرمين الشريفين آمنة وصحية.

وأوضح مدير إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام حسن بن بركات السويهري؛ أنه ضمن حملة (معاً محترزون) قامت الإدارة وبتضافر الجهود بين كوادرها البشرية من موظفين وعاملين على تكثيف عمليات تعقيم المسجد الحرام وساحاته ومرافقه بأفضل وأجود المعقمات الصديقة للبيئة، كما يتم تعقيم عامة المكاتب الإدارية ومكتبة المسجد الحرام على مدار الساعة.

وأكد أن التعقيم مستمر على مدار ٢٤ ساعة، وأن المواد المستخدمة صديقة للبيئة وغير ضارة، لذا لا نضطر لإغلاق المواقع وقت التعقيم، حيث يبلغ عدد العمال ٤٥٠ عاملاً مختصين للتعقيم، مستخدمين أكثر من ٤٥٠٠ لتر يومياً من المعقمات، بهدف أن يكون البيت العتيق مكاناً معقماً، في ظل مضاعفة الجهود والتنسيق التام بين الرئاسة وكل القطاعات الحكومية المرتبطة بخدمة بيت الله الحرام وضيوفه، وتم تسخير الإمكانات كافة لخدمتهم.





واختتم السويهري؛ بأن تلك الخدمات والجهود تأتي بإشراف من الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية، وبمتابعة مستمرة من قبل وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري؛ إنفاذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وتحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في توفير أجواء آمنة مطمئنة ليؤدي قاصدو الحرمين الشريفين مناسكهم بسهولة ويسر.