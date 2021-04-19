"الحصيني" يرسم خريطة الهطولات خلال الـ 20 ساعة المقبلة

توقع أمطاراً من خفيفة لمتوسطة مع ارتفاع تدريجي للحرارة

توقّع خبير الطقس والمناخ عضو "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ انحسار الحالة المُمطرة على المرتفعات خلال الـ "20" ساعة المقبلة من اليوم الإثنين، لافتاً إلى إمكانية هطول أمطار متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة لمتوسطة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان، خاصة المرتفعات منها.



وأضاف الحصيني؛ في تغريدة عبر تويتر، أن التوقعات تشير إلى ارتفاع تدريجي في الحرارة على معظم المناطق عدا المرتفعات.