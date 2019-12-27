مدير "مدني بيشة" السابق يصطحب معلمين لمقر حفل تقاعده ويكرمهما تقديراً لدورهما بحياته

اصطحب مدير الدفاع المدني السابق العميد حسين بن شيبان العلياني، معلمين ممن استقبلوه في مقاعد الدراسة بالمرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة، إلى مقر حفل تقاعده، حيث تم تكريمهما تقديراً واحتراماً وإجلالاً لدور المعلم في حياته.

وفي مشهد وفاء مسؤول لدور المعلم في حياته، بادر العميد حسين بن شيبان العلياني بتكريم معلمين قاما بتدريسه، أحدهما في المرحلة الابتدائية والآخر في المرحلة المتوسطة، وهما: الأستاذ إبراهيم بن سحيم العلياني، والأستاذ علي محمد هادي العلياني.

في مشهد يجسد الوفاء لمن لهم حق الثناء الشكر والتقدير، جسده العميد حسين بن شيبان في حفل تقاعده، موجهاً من خلاله رسالة للجميع بأن المعلم يبقى له احترامه ومكانته.