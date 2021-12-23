"بوتين": أمريكا تقف على أبواب روسيا بـ"صواريخها"

طالب الغرب بتقديم ضمانات أمنية سريعة لموسكو

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم إن الولايات المتحدة تقف على أبواب روسيا بصواريخها، موضحًا خلال مؤتمر صحافي سنوي كبير: هناك انطباع بأن التحضيرات جارية لعملية عسكرية أوكرانية جديدة في دونباس.



وأضاف الرئيس الروسي: رد الأمريكيين على مبادرتنا بخصوص الضمانات الأمنية إيجابي بشكل عام.



وأردف: أكدنا بوضوح أن استمرار امتداد الناتو شرقًا أمر غير مقبول.



وخاطب الرئيس الروسي الغرب بقوله: عليكم تقديم ضمانات أمنية لنا وبشكل سريع.



من ناحية أخرى، أشار "بوتين" إلى أن الحرب ضد كورونا مستمرة، وأن موسكو تدرك خطورة متحور "أوميكرون"، لافتًا إلى أن خبراء روس يعملون بنجاح في أفريقيا على مكافحة "أوميكرون".



وأضاف: المناعة الجماعية ضد كورونا في روسيا تبلغ 59.4%، لكن ذلك لا يكفي ونحتاج إلى رفع هذا المعدل إلى قرابة 80%، ولن يلاحق أحد في روسيا لرفضه التطعيم ضد كورونا



وفيما يخص الجانب الاقتصادي، قال "بوتين": الاقتصاد الروسي خلال الجائحة كان أكثر استعدادًا للصدمات مقارنة باقتصادات أخرى، ومن المتوقع أن يبلغ نمو الاقتصاد الروسي بحلول نهاية العام 4.5% والتضخم 8%.



وأردف: الاقتصاد الروسي نجح في التعافي من أزمة كورونا بوتيرة أسرع من دول أخرى.