تراجع الإصابات اليومية بكورونا في ألمانيا إلى 256 حالة

روبرت كوخ: وصل العدد الإجمالي بالبلاد إلى 193499

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، يوم الأحد، تراجع إصابات كورونا، حيث تم تسجيل 256 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس مقابل 687 حالة يوم السبت ليصل العدد الإجمالي بالبلاد إلى 193499.

ووفق رويترز أضاف المعهد أن عدد الوفيات زاد ثلاث حالات ليبلغ 8957 في المجمل.