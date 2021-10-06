"الصحة": تسجيل 45  حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 41 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021، تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 547402 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 41 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 536447 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 2 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8732 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 150 حالة.فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021، تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 547402 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 41 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 536447 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 2 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8732 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 150 حالة.