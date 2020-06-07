"تقنية فرسان" تعلن موعد فتح القبول والتسجيل للفصل التدريبي الأول

بتخصصات البرمجيات والإدارة المكتبية بدءًا من الرابع وحتى الـ17 من ذي القعدة

أعلن فرع الكلية التقنية بمحافظة جزر فرسان، عن فتح باب القبول والتسجيل للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1441- 1442هـ ابتداءً من تاريخ 4/ 11/ 1441، ويستمر حتى تاريخ 17/ 11/ 1441 في جميع التخصصات التي يضمها الفرع.

ونوّه مشرف فرع الكلية التقنية بفرسان المهندس علي محمد أحمد عيساوي، بأن على الراغبين في الالتحاق بالبرامج، الدخول على موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الموحد https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate، واختيار التخصص المطلوب من التخصصات المتاحة.

وأوضح "عيساوي" أن التخصصات المتاحة هي تخصص البرمجيات، وإدارة مكتبية.