أمين عسير يوجِّه بإيقاف تقديم الشيشة بمقاهي المنطقة حتى إشعار آخر

"الأمانة": الفِرق التفتيشية ستباشر تطبيق التوجيه بصرامة على المخالفين

وجَّه أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، بإيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي مؤقتًا حتى إشعار آخر.

وأكد الحساب الرسمي لأمانة عسير عبر تويتر أن "الفِرق التفتيشية" ستباشر تطبيق التوجيه بصرامة على المخالفين من قِبل الأمانة والبلديات التابعة لها بشكل مباشر.

عسير أمين عسير وليد الحميدي الشيشة المعسل المقاهي فيروس كورونا الجديد

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09 مارس 2020 - 14 رجب 1441 12:26 AM

"الأمانة": الفِرق التفتيشية ستباشر تطبيق التوجيه بصرامة على المخالفين

أمين عسير يوجِّه بإيقاف تقديم الشيشة بمقاهي المنطقة حتى إشعار آخر

رائد القرفي

أبها

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وجَّه أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، بإيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي مؤقتًا حتى إشعار آخر.

وأكد الحساب الرسمي لأمانة عسير عبر تويتر أن "الفِرق التفتيشية" ستباشر تطبيق التوجيه بصرامة على المخالفين من قِبل الأمانة والبلديات التابعة لها بشكل مباشر.

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عسير أمين عسير وليد الحميدي الشيشة المعسل المقاهي فيروس كورونا الجديد

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