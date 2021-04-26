شرطة الرياض تطيح بـ 4 مقيمين انتحلوا صفة رجال الأمن واقتحوا منازل عمالة

سرقوا ما بحوزتهم من مبالغٍ مالية ومقتنيات تحت التهديد بسلاحٍ ناري

أفاد المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء

على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على ثلاثة مقيمين من الجنسية السودانية،

ومقيم من الجنسية التشادية، في العقدين الثالث والرابع من العمر، انتحلوا صفة رجال الأمن، واقتحموا منزلين في أحد أحياء مدينة الرياض يسكن بها عمالة وافدة.

وقال "الكريديس": سرق المتهمون ما بحوزتهم من مبالغٍ مالية ومقتنيات، تحت التهديد بسلاحٍ ناري.



وأضاف: تم توقيفهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.