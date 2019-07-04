تحت زخات المطر .. الهلال يجري تدريباته استعدادًا لانطلاق الموسم

واصل فريق الهلال الأول لكرة القدم تدريباته اليومية الاعتيادية بمعسكره التحضيري المقام حاليًا في النمسا على فترتين صباحية ومسائية، استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد.

وأشرف المدرب الروماني رازفان لوشيسكو وطاقمه المساعد على تدريبات الفريق، حيث عمد في الفترة الصباحية إلى تطبيق عددٍ من التدريبات اللياقية باستخدام الكرة، واختتم الجهاز الفني المران بتدريبات تكتيكية منوعة.

أما في الفترة المسائية فقد ركز الطاقم الفني على تطبيق عددٍ من الجوانب الفنية، ثم قسم رازفان الفريق إلى مجموعتين ، حيث أدت كل مجموعة مناورة على جزء وكامل مساحة الملعب.

وأجرى سلمان الفرج ونواف العابد والإماراتي عمر عبدالرحمن تدريبات بدنية وذلك ضمن برنامجهم التأهيلي للعودة من الإصابات المختلفة.

ويواصل الفريق تدريباته اليوم الخميس على فترتين صباحية ومسائية.



