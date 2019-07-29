بالفيديو.. كيف واجهت امرأة لصين حاولا سرقة حقيبتها؟

في وضح النهار بشارع في إنجلترا

كشف شريط فيديو عن اللحظة التي واجهت فيها امرأة لصين من راكبي الدراجات، وتصدت لهما حينما حاولا سرقة حقيبتها، في مدينة ليستر وسط إنجلترا.



وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث في وضح النهار، يوم الاثنين الماضي بشارع كاثرين في ليستر، والتقطته كاميرات المراقبة بالشارع.



ويظهر الفيديو اثنين من اللصوص وهما يتحركان بدراجات هوائية، يرصدان الضحايا في الشوارع، وقد ارتديا غطاء الرأس في محاولة لإخفاء بعض ملامحهما.



وعندما لمح اللصان المرأة متوقفة على الرصيف بشارع كاثرين، سارا بالدراجات على الرصيف وتقدم أحدهما من المرأة، وخطف الحقيبة التي كانت موضوعة على كتفها، لكن قوة جذب الحقيبة أسقطت المرأة أرضًا، ولم تزل الحقيبة مشبوكة بكتفها، فتمسكت المرأة بالحقيبة وهي ساقطة على الأرض، وللمرة الثانية حاول اللص خطف الحقيبة وتخليصها من يد وكتف المرأة، لكنه لم يستطع، وهنا قرر الهرب والنجاة بنفسه، قبل أن يتطور الموقف أكثر ويتدخل أحد ويتم توقيفه، وبعدها نهضت المرأة ولملمت حاجياتها.



وتضيف الصحيفة: إن صفحة " " على موقع فيسبوك، المهتمة برياضة ركوب الدراجات، بثت الفيديو، وطالبت زوار الصفحة بالكشف عن اللصوص.



بينما طلبت الصحيفة تعليقًا من شرطة مدينة ليستر على الواقعة.