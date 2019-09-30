الهلال "يثأر" من التعاون.. السلبية تجمع النصر والأهلي.. الفيصلي وصيفًا .. والاتحاد ينتفض

في الجولة الخامسة من الدوري.. "سبق" تسلط الضوء على الأبرز

واصل الهلال تمسكه بصدارة دوري كأس الأمير محمدبن سلمان للمحترفين لكرة القدم في ختام الجولة الخامسة، بل وثأر من نظيره التعاون، وحقق الأزرق فوزًا صعبًا على أرضه وبين جماهيره، إلا أن الأهم كان هو الظفر بالنقاط الثلاث والبقاء في صدارة الدوري، وعدم خسارة أي لاعب قبل مواجهة السد القطري الحاسمة (دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا)،

بينما جاءت مباراة قمة الجولة التي جمعت الأهلي والنصر سلبية، فيما انتفض الاتحاد وحقق فوزًا مثيرًا على مستضيفه الشباب.

"سبق " تقرأ أبرز ملامح الجولة.

القمة للهلال .. والسلبية تجمع النصر والأهلي

تمسك الهلال بصدارة ترتيب الفرق بعد أن حقق فوزًا صعبًا على التعاون، حتى وإن كان هدف التفوق والنقاط الثلاث جاء عن طريق "النيران الصديقة" .

في المقابل وفي قمة جدة لم يستطع النصر أو الأهلي فك الشفرة، واكتفى الفريقان بالتعادل السلبي، الذي لم يخدم أي طرف، بل قذف بالنصر خارج مربع الكبار.

الاتحاد ينتفض.. والفيصلي في الوصافة

عاد الاتحاد ورتب أوراقه في هذه الجولة وحقق فوزًا مثيرًا على مستضيفه الشباب، دفع بالعميد للمركز العاشر (6 نقاط) كمنطقة أمان مؤقتًا، لكن هذه الخسارة بالنسبة للشباب وضعت أكثر من علامة استفهام بالنسبة للمدير الفني للشباب "ألميرون" بعد ثلاثة تعادلات وخسارة وفوز وحيد حتى الآن.

وفي ظل تراجع النصر والاتحاد والشباب (فنيًا) انتفض (أبناء حرمة) الفيصلي وقفز للوصافة برصيد 11، ومن ثم فرسان مكة (الوحدة) ثالثًا برصيد تسع نقاط.

الفتح يحتضر.. والرائد يتذوق طعم الانتصار

لازال الفتح يعاني، وينزف (نقطياً)، حيث لم يحقق أي نقطة حتى الآن، بعد أن خسر مواجهاته الخمس، بعد أن سجل "النموذجي" بداية سيئة هذا الموسم.

في المقابل تذوق الرائد طعم الفرح في هذه الجولة بعد أن حقق انتصاره الأول على حساب الفيحاء.

ثلاثي يتصدر ترتيب الهدافين

بأربعة أهداف لكل لاعب يتساوى الثلاثي، عمر خربين من الهلال، أليوسيسي من العدالة وروماريو من الاتحاد في صدارة الهدافين حتى نهاية الجولة الخامسة.

ويلاحظ بعد مرور 5 جولات تراجع هداف الهلال الفرنسي قوميز، والسوري عمر السومة في زيارة مرمى الخصم، حيث لم يتمكن الثنائي سوى هز الشباك 3 مرات حتى الآن.