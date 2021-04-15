بينها الرياض.. الأرصاد تتوقع أمطارًا غزيرة يومي الجمعة والسبت بعدة مناطق

قالت: الحالة تمتدّ لتشمل الشرقية والحدود الشمالية والجوف وأجزاء من تبوك

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة في عدة مناطق بالمملكة، وقال المركز عبر حسابه في تويتر: أمطار متوسطة إلى غزيرة يومي الجمعة والسبت على المدينة المنورة وحائل والأجزاء الشمالية والغربية لمنطقة الرياض.



وأضاف: تمتدّ لتشمل الشرقية والأجزاء الشرقية والجنوبية لمنطقة الرياض والحدود الشمالية والجوف والأجزاء الشرقية لمنطقة تبوك.