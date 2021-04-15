بينها الرياض.. الأرصاد تتوقع أمطارًا غزيرة يومي الجمعة والسبت بعدة مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة في عدة مناطق بالمملكة، وقال المركز عبر حسابه في تويتر: أمطار متوسطة إلى غزيرة يومي الجمعة والسبت على المدينة المنورة وحائل والأجزاء الشمالية والغربية لمنطقة الرياض.
وأضاف: تمتدّ لتشمل الشرقية والأجزاء الشرقية والجنوبية لمنطقة الرياض والحدود الشمالية والجوف والأجزاء الشرقية لمنطقة تبوك.
قالت: الحالة تمتدّ لتشمل الشرقية والحدود الشمالية والجوف وأجزاء من تبوك
توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة في عدة مناطق بالمملكة، وقال المركز عبر حسابه في تويتر: أمطار متوسطة إلى غزيرة يومي الجمعة والسبت على المدينة المنورة وحائل والأجزاء الشمالية والغربية لمنطقة الرياض.
وأضاف: تمتدّ لتشمل الشرقية والأجزاء الشرقية والجنوبية لمنطقة الرياض والحدود الشمالية والجوف والأجزاء الشرقية لمنطقة تبوك.