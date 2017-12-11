​صحافية ألمانية: لماذا نجران آمنة وهي تلامس الحد الجنوبي؟.. وهذا رد أمير المنطقة

أكد الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، أن المواقف الوطنية الشجاعة والصامدة التي تجلى بها أهالي منطقة نجران، كان لها كبير الأثر في الحالة المستقرة التي تعيشها المدينة، بجانب البطولات التي يسجلها رجال القوات العسكرية على الحد الجنوبي.

وإجابة عن سؤالٍ طرحته الصحافية الألمانية "باربرا شوماخر" عن سبب الهدوء والأمن الذي يحيط بمدينة نجران، على الرغم من قربها من الحدود ومسرح القتال، قال: "لأن أهالي نجران غير عاديين، فأصبح الوضع عاديًّا".

وفيما تسلّم الأمير جلوي بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم، نسخة من كتابها "المملكة العربية السعودية.. رؤية وتحوّل"، فقد أشاد بالمنهج الذي بنت عليه الصحافية تأليف هذا الكتاب، القائم على رصد الحقائق بمصداقية وواقعية وبتجرد تام، ليعكس الصورة المبهجة التي عليها المملكة.