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جميعها في حالة صحية مستقرة ولا توجد أي وفيات

ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في عُمان إلى 5 حالات

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ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في سلطنة عُمان إلى 5 حالات بعد تسجيل حالة إصابة جديدة مرتبطة بالسفر إلى إيران.

وأفادت وزارة الصحة العُمانية أن عدد الحالات المسجلة في السلطنة 5 حالات حتى الآن, وأن جميعها في حالة صحية مستقرة ولا توجد أي وفيات.