ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في عُمان إلى 5 حالات

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في سلطنة عُمان إلى 5 حالات بعد تسجيل حالة إصابة جديدة مرتبطة بالسفر إلى إيران.
وأفادت وزارة الصحة العُمانية أن عدد الحالات المسجلة في السلطنة 5 حالات حتى الآن, وأن جميعها في حالة صحية مستقرة ولا توجد أي وفيات.
عُمان فيروس كورونا الجديد
جميعها في حالة صحية مستقرة ولا توجد أي وفيات
ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في سلطنة عُمان إلى 5 حالات بعد تسجيل حالة إصابة جديدة مرتبطة بالسفر إلى إيران.
وأفادت وزارة الصحة العُمانية أن عدد الحالات المسجلة في السلطنة 5 حالات حتى الآن, وأن جميعها في حالة صحية مستقرة ولا توجد أي وفيات.