أمير تبوك يلتقي أهالي الوجه على مائدة إفطار رمضانية

نقل تحيات خادم الحرمين وولي عهده

التقى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك مساء اليوم السبت بمحافظة الوجه أهالي المحافظة والأعيان ومديري الإدارات الحكومية.

نقل أمير تبوك خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهم الله- واطمأن على أحوالهم وتبادل سموه معهم الأحاديث الودية، بعد ذلك تناول الجميع طعام الإفطار على مائدة سموه.

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25 مايو 2019 - 20 رمضان 1440 11:29 PM

نقل تحيات خادم الحرمين وولي عهده

أمير تبوك يلتقي أهالي الوجه على مائدة إفطار رمضانية

صحيفة سبق الإلكترونية

تبوك

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التقى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك مساء اليوم السبت بمحافظة الوجه أهالي المحافظة والأعيان ومديري الإدارات الحكومية.

نقل أمير تبوك خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهم الله- واطمأن على أحوالهم وتبادل سموه معهم الأحاديث الودية، بعد ذلك تناول الجميع طعام الإفطار على مائدة سموه.

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