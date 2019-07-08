"سبق" تنشر جدول الفعاليات.. منتدى علمي عالمي عن صناعة النحل في بالباحة

بمشاركة خبراء من 12 دولة ويشمل ورش عمل ومعرضًا للزراعة العضوية

تشهد منطقة الباحة انطلاق منتدى النحل العلمي العالمي بعد غدٍ الأربعاء، بالتزامن مع مهرجان العسل الدولي الثاني عشر في الباحة، بحضور خبراء من الولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، وبلغاريا، والمغرب، ومصر، والسودان، واليمن، والإمارات، ولبنان، وتونس، وإثيوبيا، والهند، والسعودية.

صرح بذلك البروفيسور أحمد الخازم الغامدي، رئيس مجلس جمعية النحالين التعاونية بالباحة نائب رئيس الاتحاد الدولي لتربية النحل (الإيبومنديا) لشؤون الشرق الأوسط والعالم العربي، مبيناً أن المنتدى العلمي يركز على العسل واستخداماته الطبية والغذائية، وجودة العسل وطرق الغش والكشف عنه، كما يركز أيضًا على أهم المهارات التي يحتاجها النحال لتربية النحل وإنتاج الملكات التي تحقق الاستفادة المثلى من النحل لتحقيق الاستدامة، مؤكداً أن المنتدى يشتمل على محاضرات متخصصة وعامة، وورش عمل، ودورات تدريبية وتطبيقات عملية.

وأوضح الخازم أن عددًا من الهيئات الدولية والمحلية تشارك في هذا المنتدى، ومنها المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية التي يمثلها المدير العام، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ويمثلها مدير مكتبها في السعودية، والجمعية العربية لتربية النحل بحضور مجلس إدارتها.

وأضاف: من داخل السعودية تشارك عدد من الجهات منها وزارة البيئة والمياه والزراعة، وهيئة الغذاء والدواء، وصندوق التنمية الزراعية، ومجلس الجمعيات التعاونية، وكرسي المهندس عبدالله بقشان لأبحاث النحل بجامعة الملك سعود، وجامعة الباحة، وبحضور شركات مثل "سترتجى آند" التي تعد استراتيجية لصالح وزارة البيئة والمياه والزراعة وشركة "وافت" العالمية لتنظيم مؤتمرات النحل التي ستحضر من تونس وستوقع مذكرات مع الجمعية العربية لتربية النحل ومع جمعية النحالين التعاونية.

وتابع: سيتحدث في البرنامج العلمي المدير العام للمنظمة العربية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية، وكذلك مدير برنامج منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالمملكة، ويتحدث نائب رئيس الجمعية العربية لتربية النحل، كما سيتحدث الطبيب الأمريكي نوري الوائلي، وهو مدير عيادة نيويورك لأمراض الكلي وارتفاع ضغط الدم، استشاري الأمراض الباطنية وأمراض الكلى وارتفاع ضغط الدم، وهو من أشهر المتخصصين في العالم وله أكثر من 200 بحث، واكتشاف طبي وبيولوجي منشورة في أرقى المجلات الطبية والعملية وعدد من براءات الاختراع في معالجة الجروح وأمراض الكلى، وعضو مجلس إدارة الجمعية العربية لتربية النحل الخبير البلغاري المهندس أحمد عبود، وعضو مجلس إدارة الجمعية لتربية النحل والمهندس محمد الناجح.

وعن أوراق العمل أوضح: تقدم أوراق عمل من وزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة العامة للغذاء والدواء ومن معهد تكنولوجيا الأغذية بمصر خبيرة التغذية وعلوم الأطعمة الباحثة الدكتورة مروة شعير، وعضو مجلس إدارة الجمعية العربية لتربية النحل أستاذ تربية النحل بالجامعة الأمريكية بلبنان الدكتور داني العبيد، وعضو مجلس الجمعية العربية لتربية النحل رئيس نقابة النحالين اللبنانيين حسين عواضة.

وأكمل: ينفذ صندوق التنمية الزراعية ورشة عمل وسيكون هناك معرض للزراعة العضوية للتعرف والتسجيل، كما سيقام الكثير من الدورات والبرامج والمحاضرات العامة.

وأكد الدكتور الخازم أنه سيكون هناك جولة ميدانية على مناحل الجمعية وبعض المناحل الخاصة بأعضاء الجمعية، وسيكون في الزيارة بعض الخبراء منهم الدكتور دنيس أندرسون من أستراليا وأحمد عبود من بلغاريا والدكتور داني العبيد وحسين عواضة من لبنان، وتهدف هذه الزيارة إلى إطلاعهم على مشروع تربية الملكات وإنتاج الطرود والاستفادة من خبراتهم في هذا المجال.

وسيعرض برنامج المنتدى في الموقع الإلكتروني لجمعية النحالين التعاونية بالباحة http://bca.saudibi.com/ وفي موقع معهد جمعية النحالين التعاونية الدولي للتدريب https://beekeeperstraining.com/ وفي حساب تويتر الخاص بالجمعية.