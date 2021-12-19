مدني حفر الباطن يواصل متابعة الحالة المطرية

لم تسجل أي حوادث أو حالات طارئة ولله الحمد

يواصل مدني #حفر الباطن الانتشار الميداني والمتابعة للحالة المطرية التي تشهدها المحافظة.

وبيّنت المديرية، عبر حسابها في تويتر، أنه لم تسجل أي حوادث أو حالات طارئة -ولله الحمد-.

وشهدت حفر الباطن ومدينة الملك خالد العسكرية وعدد من المراكز والقرى التابعة للمحافظة، أمس، هطول أمطار غزيرة جداً صاحبها نشاطٌ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.