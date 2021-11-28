بالأسماء.. "موهبة" تعلن تأهل 14 طالبًا وطالبة بالليث لأولمبياد إبداع 2022

تقيمه المؤسسة على مستوى المملكة بالشراكة والتعاون مع وزارة التعليم

أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، عن تأهل 14 طالباً وطالبة من إدارة التعليم بمحافظة الليث؛ للمشاركة في مرحلة المعارض المركزية لتصفيات الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي إبداع 2022م، والذي تقيمه المؤسسة على مستوى المملكة بالشراكة والتعاون مع وزارة التعليم لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية.

وفي التفاصيل: جاء إعلان النتائج بعد أن أنهت مؤسسة موهبة مرحلة التحكيم الإلكتروني لكل المشاركين والمشاركات على مستوى المملكة، ومطابقة معايير وضوابط الترشيح على المشاريع العلمية والإبداعية المتأهّلة.

بدوره، زفّ مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي التهاني للطلاب والطالبات المتأهلين ولأسرهم ومدارسهم، وتمنى لهم كل التوفيق في المراحل المتقدمة من تصفيات الأولمبياد الوطني، مؤكدًا حرص إدارة التعليم على تسخير كل الجهود والإمكانات لتوفير بيئة تربوية ومدرسية وتعليمية وتنافسية متميزة، لتحفيز ورعاية الموهوبين والموهوبات والمبدعين والمبدعات، في شتى مجالات الموهبة والفنون والأنشطة المختلفة.

وجاءت أسماء المتأهّلين والمتأهّلات على النحو التالي:

الطلاب:

إبراهيم عثمان بن إبراهيم الغامدي - ثانوية الليث

سيف راشد سداح الحساني المالكي - ثانوية أضم.

عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن الساعدي المالكي - جابر بن حيان الثانوية.

محمد أحمد صالح الظويلمي المالكي - جابر بن حيان الثانوية.

نواف عيسى بن حسن المالكي- ثانوية أضم.

الطالبات:

ارجوان أحمد علي باسلوم - المتوسطة الأولى بالليث.

أريام مسلم صويلح الحساني المالكي - ثانوية أضم.

أميرة حسان محسن المالكي - ثانوية أضم.

أميرة عبدالله أحمد البركاتي - المتوسطة الأولى بالليث.

روان مطير بن دبيس الطريفي اليزيدي - ثانوية بني يزيد.

سارة محمد بن ختيم المالكي - متوسطة أصم.

سلاف عمودي على البركاتي - الوسقة الثانوية.

فاطمة حسن عبده آل أبو شعاري البركاتي - الوسقة الثانوية.

منال حميد أحمد آل عبدالحكيم النعيري - الوسقة الثانوية.