نتائج القبول المبدئي بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية رقم 65 بكلية الملك فهد الأمنية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي للمرشحين على دورة بكالوريوس العلوم الأمنية رقم (65) لحملة الثانوية العامة بكلية الملك فهد الأمنية.

وأوضحت أنه لمعرفة نتائج المرشحين للقبول المبدئي ومتطلبات الحضور الدخول للموقع الإلكتروني على منصة (أبشر- توظيف) على الرابط: https://jobs.sa