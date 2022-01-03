العراق.. إسقاط طائرتين مسيرتين استهدفتا المنطقة الدبلوماسية في مطار بغداد

تفجيرهما لم يسفر عن وقوع أضرار

أُسقِط في العراق اليوم (الاثنين)، طائرتان مسيرتان استهدفتا المنطقة الدبلوماسية في مطار بغداد الدولي.

ونقلت "الشرق" عن مصدر أمني عراقي أن المنطقة الدبلوماسية في مطار بغداد، تعرضت إلى هجوم بمسيرتين، وأن إحدى الطائرتين كُتب عليها "ثأر سليماني".

وبين المصدر أن إسقاط "المسيرتين" لم يسفر عن وقوع أضرار.

وأعلنت السفارة الأميركية في بغداد في وقت سابق اليوم حالة التأهب القصوى، عقب ورود معلومات استخباراتية باستهدافها؛ تزامناً مع الذكرى السنوية لاغتيال قاسم سليماني.