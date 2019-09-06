"الخدمة المدنية": إجازة ٣ أيام للموظف عندما يُرزق بمولود

أوضحت وزارة الخدمة المدنية أن الموظف في الجهة الحكومية يُمنح إجازة ٣ أيام في حال رُزق بمولود، وفقًا للائحة التنفيذية للموارد البشرية.
وفي تغريدة عبر حسابها الرسمي قالت: "لأن الأبناء زينة الحياة الدنيا، وأجمل هبات الله، يُمنح الأب إجازة ٣ أيام في حال رُزق بمولود، وللأم إجازة وضع ٧٠ يومًا، حسبما جاء في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية".
أوضحت وزارة الخدمة المدنية أن الموظف في الجهة الحكومية يُمنح إجازة ٣ أيام في حال رُزق بمولود، وفقًا للائحة التنفيذية للموارد البشرية.
وفي تغريدة عبر حسابها الرسمي قالت: "لأن الأبناء زينة الحياة الدنيا، وأجمل هبات الله، يُمنح الأب إجازة ٣ أيام في حال رُزق بمولود، وللأم إجازة وضع ٧٠ يومًا، حسبما جاء في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية".