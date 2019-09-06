"الخدمة المدنية": إجازة ٣ أيام للموظف عندما يُرزق بمولود

أوضحت وزارة الخدمة المدنية أن الموظف في الجهة الحكومية يُمنح إجازة ٣ أيام في حال رُزق بمولود، وفقًا للائحة التنفيذية للموارد البشرية.

وفي تغريدة عبر حسابها الرسمي قالت: "لأن الأبناء زينة الحياة الدنيا، وأجمل هبات الله، يُمنح الأب إجازة ٣ أيام في حال رُزق بمولود، وللأم إجازة وضع ٧٠ يومًا، حسبما جاء في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية".

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06 سبتمبر 2019 - 7 محرّم 1441 10:09 PM

"الخدمة المدنية": إجازة ٣ أيام للموظف عندما يُرزق بمولود

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أوضحت وزارة الخدمة المدنية أن الموظف في الجهة الحكومية يُمنح إجازة ٣ أيام في حال رُزق بمولود، وفقًا للائحة التنفيذية للموارد البشرية.

وفي تغريدة عبر حسابها الرسمي قالت: "لأن الأبناء زينة الحياة الدنيا، وأجمل هبات الله، يُمنح الأب إجازة ٣ أيام في حال رُزق بمولود، وللأم إجازة وضع ٧٠ يومًا، حسبما جاء في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية".

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