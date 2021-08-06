الجيش الإسرائيلي يُطلق صافرات الإنذار في عدة بلدات بالجولان المحتل والجليل الأعلى

مصدر أمني لبناني يؤكّد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صافرات الإنذار في عدة بلدات بالجولان المحتل والجليل الأعلى، وسط أنباءٍ عن هجوم صاروخي جديد من لبنان.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر أمني لبناني تأكيده إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل اليوم.

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" لقطات توثق سماع دوي انفجارات في سماء المنطقة.

وتتحدث تقارير صحفية إسرائيلية عن إطلاق 10 صواريخ على الأقل من منطقة مزارع شبعا جنوب لبنان نحو الجليل الأعلى.

يأتي ذلك بعد يومين من سقوط صاروخيْن أطلقا من لبنان على الجليل وشنّ الجيش الإسرائيلية غارات على مناطق في لبنان.