فرنسا وإسبانيا تمهلان "مادورو" 8 أيام لإجراء انتخابات

قبل أن تعترف الدولتان بزعيم المعارضة "غوايدو" رئيساً

حددت إسبانيا، اليوم السبت، مهلة ثمانية أيام للدعوة إلى انتخابات في فنزويلا وإلا ستعترف بزعيم المعارضة خوان غوايدو "رئيساً" مؤقتاً لتنضم إلى دول أخرى منها الولايات المتحدة.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده "مستعدة للاعتراف" بخوان غوايدو "رئيساً" لفنزويلا في حال عدم الدعوة إلى إجراء انتخابات "خلال ثمانية أيام".

وأفاد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في إعلان رسمي بثه التلفزيون، بأنه إذا لم تتم الدعوة خلال ثمانية أيام إلى انتخابات نزيهة وحرة وشفافة في فنزويلا، فإن إسبانيا ستعترف بخوان غوايدو رئيساً.

ويعتبر هذا الإعلان هو الأكثر وضوحاً من جانب دولة في الاتحاد الأوروبي في وقت يستعد الاتحاد لإصدار بيان مشترك فيما يتعلق بموقفه من الأزمة في فنزويلا.

ودعا "غوايدو"، الذي أعلن نفسه "رئيساً" مؤقتاً بدعم من الولايات المتحدة، إلى مواصلة التعبئة ضد سلطات نيكولاس مادورو، قبل ساعات من اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي حول الأزمة في كراكاس.

وكتب الرئيس الفرنسي تغريدة تزامناً مع إعلان "سانشيز" في الاتجاه ذاته، قال فيها: بدون الإعلان عن إجراء انتخابات في غضون ثمانية أيام، سنكون مستعدين للاعتراف بغوايدو "رئيساً مكلفاً" لفنزويلا؛ من أجل بدء عملية سياسية. نحن نعمل مع شركاء أوروبيين.