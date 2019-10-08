السودان تتسلم 1.5 مليار دولار من المساعدات السعودية الإماراتية

"البدوي" في تصريحات تلفزيونية: سنتسلم النصف الثاني بنهاية 2020

قال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي إن بلاده تسلمت ملياراً ونصف المليار من المساعدات السعودية الإماراتية.

وأعلن "البدوي"، وفق تصريح خاص نقلته فضائية "العربية"، اليوم: "إننا سنتسلم النصف الثاني من المساعدات السعودية الإماراتية بنهاية 2020".

السودان السعودية الإمارات

23

08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441 02:23 PM

"البدوي" في تصريحات تلفزيونية: سنتسلم النصف الثاني بنهاية 2020

السودان تتسلم 1.5 مليار دولار من المساعدات السعودية الإماراتية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

13 3,814

قال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي إن بلاده تسلمت ملياراً ونصف المليار من المساعدات السعودية الإماراتية.

وأعلن "البدوي"، وفق تصريح خاص نقلته فضائية "العربية"، اليوم: "إننا سنتسلم النصف الثاني من المساعدات السعودية الإماراتية بنهاية 2020".

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

السودان السعودية الإمارات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019