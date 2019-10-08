السودان تتسلم 1.5 مليار دولار من المساعدات السعودية الإماراتية

"البدوي" في تصريحات تلفزيونية: سنتسلم النصف الثاني بنهاية 2020

قال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي إن بلاده تسلمت ملياراً ونصف المليار من المساعدات السعودية الإماراتية.

وأعلن "البدوي"، وفق تصريح خاص نقلته فضائية "العربية"، اليوم: "إننا سنتسلم النصف الثاني من المساعدات السعودية الإماراتية بنهاية 2020".