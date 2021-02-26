تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة

تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز، أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظتَي الحناكية والمهد، تبدأ من الساعة الـ 9 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً.

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

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26 فبراير 2021 - 14 رجب 1442 01:09 PM

تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية

تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز، أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظتَي الحناكية والمهد، تبدأ من الساعة الـ 9 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً.

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