شرطة عسير تطيح بـ3 أشخاص اعتدوا على "حدث"

حاولوا إدخاله في مركبة بأحد أحياء محافظة بيشة

‬ تمكنت شرطة منطقة عسير، من القبض على ثلاثة مواطنين، بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لهم، أثناء محاولتهم إركاب "حدَث" بالقوة داخل مركبة في أحد أحياء محافظة بيشة.

وأعلن "السناب" الرسمي لوزارة الداخلية، القبض على الأشخاص الثلاثة، وإحالتهم لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم حيالهم.

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27 فبراير 2021 - 15 رجب 1442 02:57 PM

حاولوا إدخاله في مركبة بأحد أحياء محافظة بيشة

شرطة عسير تطيح بـ3 أشخاص اعتدوا على "حدث"

صحيفة سبق الإلكترونية

عسير

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‬ تمكنت شرطة منطقة عسير، من القبض على ثلاثة مواطنين، بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لهم، أثناء محاولتهم إركاب "حدَث" بالقوة داخل مركبة في أحد أحياء محافظة بيشة.

وأعلن "السناب" الرسمي لوزارة الداخلية، القبض على الأشخاص الثلاثة، وإحالتهم لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم حيالهم.

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