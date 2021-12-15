تَوَقف قلبه بعد أداء العمرة.. تَدَخل فريق طبي بمكة ينقذ معتمرًا سبعينيًّا

دقةٌ وسرعة في التجاوب مع الحالة والإنعاش الرئوي أعاد عضلة القلب للعمل

تَمكن فريق طبي في مستشفى أجياد للطوارئ عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، من إنقاذ مواطن يبلغ من العمر 70 عامًا، بعد توقفٍ في عضلة القلب بعد أداء مناسك العمرة.

وتم نقل المريض إلى مستشفى أجياد للطوارئ، ومباشرة الحالة من الأطباء المختصين وفريق من إدارة الخدمات التمريضية والعلاج التنفسي بالمستشفى.. وتم البدء فورًا بعمل الإنعاش الرئوي والتعامل مع الحالة بكل دقة وسرعة، إلى أن أصبحت الحالة مستقرة –ولله الحمد- وعادت عضلة القلب للعمل، وجرى إحالة المريض لتلقي الخدمة والرعاية الطبية المطلوبة.

وأكد المدير التنفيذي لمستشفى أجياد للطوارئ والمشرف على مراكز الحرم الدكتور وائل بن نبيل عيد، جاهزية واستعداد جميع مرافق المستشفى المختلفة، وقد استُقطب للعمل فيه أفضل الكوادر الطبية، كما تم تجهيز المستشفى بأحدث المعدات الطبية المتطورة، لتقديم أفضل رعاية طبية بأعلى جودة.