الندوة العالمية تُشيّد مركزًا جديدًا في قيرغيزيا يخدم أكثر من 5000 شخص

"ماضي" ثمّن جهود المملكة في دعم المشروعات والبرامج التي تفيد المجتمعات الإنسانية

افتتح مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في قيرغيزيا، مركز السلام بمنطقة برجندن بمحافظة باتكين الحدودية، ويتكون من مسجد بطابقين في مساحة تزيد على (400)م، ومدرسة قرآنية، وبئر، ومستوصف على مساحة (120)م؛ لتقديم الخدمات الصحية للمحتاجين.

وأكد مدير مكتب الندوة د.محمد ماضي، أن المركز بمنشآته يخدم أكثر من (5000) شخص من سكان هذه المنطقة التي يسودها الفقر وتنتشر فيها الأمراض، ويجد الأهالي في إنشائه ضرورة ملحة ومهمة.

ولفت "ماضي" إلى أن هذا المركز وغيره من مشروعات الندوة التنموية جاءت بالتعاون مع الوزارات المعنية، وفي إطار دعم البنية التحتية في جمهورية قيرغيزيا.

وثمّن جهود المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا في دعم هذه المشروعات والبرامج التي تفيد المجتمعات الإنسانية، وتؤكد دور المملكة المحوري في التضامن مع الشعوب وتعزيز العمل الإنساني.