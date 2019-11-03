"المظالم": خدمة إلكترونية لإثبات حضور الجلسات بمحاكم الاستئناف الإدارية

تهدف إلى توفير الوقت والجهد للمستفيد والدائرة القضائية .. عبر نظام "معين"

أطلق ديوان المظالم خدمة إثبات حضور المترافعين إلكترونياً بمحاكم الاستئناف الإدارية، وذلك عبر نظام معين الإلكتروني، ودون الحاجة إلى مراجعة المحكمة.

وتُغني الخدمة عن طلب ما يثبت حضور الجلسة القضائية من الدائرة من خلال طلب إثبات الحضور وتسلُمه إلكترونياً، توفيراً للوقت والجهد للمستفيد والدائرة القضائية، إضافة إلى الاستعلام وطباعة نموذج إثبات حضور الجلسات القضائية بمحاكم الاستئناف الإدارية إلكترونياً.

ويمكن التحقق من صحة إثبات الحضور عن طريق خدمة التحقق من صحة الوثائق والمستندات، حيث تتم الاستفادة من هذه الخدمة من خلال الدخول على نظام معين بحساب مُفعّل.

يُذكر أن إطلاق هذه الخدمة يأتي تحقيقاً لما يسعى إليه ديوان المظالم من إيجاد أفضل السبل الإلكترونية لخدمة المستفيدين من خدماته، بنحوٍ ميسّرٍ وسهل، وفق ما جاءت به الخطة الإستراتيجية لديوان المظالم 2020 ومستهدفاتها بالتحول الإلكتروني لأعماله القضائية وما يرتبط بها من إجراءات.