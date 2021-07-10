العراق يسجل 6821 إصابة جديدة بكورونا و39 حالة وفاة

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 6821 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1421746 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 39 حالة وفاة جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 17515 حالة؛ فيما تم تسجيل 6106 حالات شفاء جديدة ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 1300517 حالة.